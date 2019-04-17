台中市高智爾球運動發展協會為推動全民運動，將於20日在烏日區螺潭運動公園，舉辦「台中市長盃全國高智爾球公益運動錦標賽」，吸引全國44組球隊報名參加，分為社會組32隊、國小組12隊，歡迎民眾到場為選手加油。

「全國高智爾球公益運動錦標賽」17日舉辦賽前記者會，台中市高智爾球運動發展協會榮譽理事長暨市議員吳瓊華、現任理事長陳瑞昌、市議員林碧秀、張廖乃綸、陳本添、冉齡軒等到場共襄盛舉，宣布活動正式起跑。

運動局長李昱叡表示，感謝台中市高智爾球運動發展協會長期致力推廣活動，今年賽事也集結全國44 隊參賽隊伍，賽況精采可期，他並預祝賽事圓滿成功。

高智爾球運動發展協會榮譽理事長暨市議員吳瓊華表示，台中各界協力推動公益運動比賽，此次高智爾球賽事標語是智慧、健康、快樂、友愛，期盼藉由賽事凝聚社區向心力，讓大家多做運動、多動腦，而高智爾球是一項比較新興的球類運動，台中近3年來積極推動，未來也將持續推廣，讓更多人參與運動。

台中市高智爾球運動發展協會理事長陳瑞昌也說，高智爾球是很好的運動，不分年齡都可以從事，長輩也能一同參與，更能培養團隊互動精神，期盼透過此賽事，鼓勵大家起身動一動。

(中時 )