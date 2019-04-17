中共軍機15日再度擾台，國防部公佈進行遠海常行任務的中共軍機有空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，但未明確說出共機數目。外交部長吳釗燮卻發推特明白指出，「共有24艘軍機與5艘軍艦」。

吳釗燮推文表示，中國轟六轟炸機模擬攻擊台灣南部與東南部，但是我們不會向霸凌低頭。

對此，外交部發言人李憲章表示，本案僅提及中方參與演習的機艦數量，並未觸及資訊來源或管道，無洩密情形。

國防部日前公布，空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架15日由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，餘共機循原航線飛返駐地。

日本防衛省也公佈，有2艘054A導彈護衛艦「徐州號」（舷號530）、「荊州號」（舷號532）及一艘903A型綜合補給艦「巢湖號」（舷號890），在15日穿越宮古海峽。

國防部指出，中共藉由軍事行動及輿論戰遂行其「文攻武嚇」，企圖改變台海現狀之事實，此舉無助於台海和平，更影響區域穩定與安定。

(中時 )