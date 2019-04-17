勘災小組，確認為筍籜（筍殼）褐化嚴重，出筍量大減，經農委會公告符合「1、2月旱災」救助補助。（張祈翻攝）

花蓮光復鄉海岸山脈淺山區為箭筍重要產地，種植面積約120公頃，為全省之冠，每年3、4月箭筍盛產期，今年卻「等嘸筍」，光豐農會評估產量大減7成，經勘災小組勘查確認為旱害嚴重，即日起受理農民申請救助，救助金額每公頃3萬6000元，也是花蓮縣箭筍首度獲得農損救助。

光豐農會推廣部主任張明發指出，今年箭筍產季累積雨量較去年同期減少約200毫米、氣溫高出2度，劍筍缺水長不出來，原本該冒出芽的時間延後，長出來的筍子也長得慢、長不高，產量較去年大減7成。

張明發說，往年盛產期價格低，農會還需協助農民加工保鮮，維持市場價格，今年產量低，價格雖維持12兩200元高價格，但農民也無筍可賣，不少農民大嘆，沒遇過產量這麼慘的狀況。

光復箭筍收成受損，筍農叫苦連天，花蓮縣政府邀集光復鄉公所、農糧署東區分署及花蓮區農業改良場等組成勘災小組，確認為筍籜（筍殼）褐化嚴重，出筍量大減，經農委會公告符合「1、2月旱災」，即日起辦理箭竹筍現金救助及低利貸款。

花蓮縣政府農業處農政科長周黃得榮指出，目前光復鄉符合箭筍救助鄉鎮，即日起至本月26日，民眾可在當地公所申請，由公所派員勘災，協助災後復原及復耕，救助金額為每公頃3萬6000元；農業處呼籲，雖目前僅公告核定救助「箭竹筍」，若其他鄉鎮同樣因今年1至2月旱災造成農損，也可直接通報當地鄉、鎮公所，啟動天然災害救助作業。

(中時 )