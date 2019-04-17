市長盧秀燕表揚私立惠明盲校模範生潘晨祐。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕表揚修平科大模範生鄭錦明。（陳世宗攝）

台中市政府教育局17日舉行107學年度台中市中等以上學校模範生表揚大會，共表揚全市國中、高中職、大專院校及附設進修學校、補校共6,076名模範生。市長盧秀燕也出席表揚大會鼓勵優秀學生，她期勉獲獎同學持續自我提升，並發揮影響力與同儕共同成長。

今日的中等以上學校模範生表揚大會在新民高中舉辦，包括盧市長、教育局長楊振昇等人均出席鼓勵獲獎學生。

盧秀燕表示，恭喜獲獎學生，她期勉學子繼續努力，盼能自我提升，好還要更好；她也勉勵學生發揮自己的影響力及行動力，不只要讓自己更好，也要影響同儕共同學習成長。另孩子能獲得模範生獎，除了學生自己的努力，她也要感謝各校校長、老師及家長對教育的用心，讓孩子成長茁壯。

教育局指出，這次共表揚6,076名模範生，其中，就讀私立惠明盲校的潘晨祐雖是視障生，但透過自身努力，在學習上有卓越表現，參加107年全國視障國台語比賽獲得決賽第二名，也榮獲107年第八屆台灣中南區亞特盃運動會女子壘球扔遠少年組第三名，允文允武令人讚賞。

就讀於修平科大的鄭錦明代表台中市參加各種競賽，榮獲2016台北國際發明展競賽銀牌獎、2018韓國首爾國際發明展競賽金、銀牌獎，且國內比賽得獎無數，並具有工業電子、配線、機電整合與室內配線丙級專業證照。

就讀靜宜大學的蔡容珊於求學期間主動前往沙鹿區北勢國小教導學生英文，負責教案設計、教學、活動等，並前往泰國進行產學見習，大四實習期間持續精進自己的英語能力，並自學法文及西文，除了上課時與外師溝通學習外，下課與休假更會去學校圖書館或自習室研讀，考取多益940分，夢想順利考上外交特考，成為外交官。

(中時 )