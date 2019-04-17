睡不好似乎成了多數現代人的通病，為了睡得更好，我們發展出各式各樣的理論和說法，不過當中其實有許多是沒有根據的，紐約大學醫學院的研究團隊蒐羅了8,000個網站，邀請專家檢視這些說法是否正確，並在16日將研究成果發布在《睡眠健康》（Sleep Health）期刊，以下綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，挑選出8大常人熟知的睡眠迷思，專家表示這些迷思全都錯，還有害健康。

迷思一：不用睡太多，不足5小時也沒關係

研究人員尚-路易（Girardin Jean-Louis）表示，這是研究團隊發現的最有問題的迷思，正常人一天應該要睡7到10小時，不過根據主導該研究的羅賓絲博士（Rebecca Robbins）說法，目前很多研究都發現，每天睡不足5小時的人會增加心血管疾病及早死的風險。

迷思二：走到哪睡到哪很健康

有些人很好睡，走到哪都能睡，一坐上車、上火車、搭飛機都能秒睡，我們都以為這是健康的現象，不過羅賓絲表示，事實正好相反，這更代表了你根本睡不夠，「你的身體太累了，所以只要有時間，他就會開始償還睡眠債。」

她說人會想睡覺是因為腦袋裡自動分泌叫作腺苷（adenosine）的化學物質，當步入夜晚時，這種化學物質就會逐步分泌出來，當你睡得愈香，這種物質就會逐漸減少，早上起來時頭腦也才會感到清晰。

迷思三：就算睡不夠，身體也能夠適應

很多人也相信身體能夠適應作息，產生新的生理時鐘，但這也是個迷思，專家說身體要經過4個睡眠階段的循環才能重新修復。

第一階段是輕度睡眠；之後進入第二階段，讓你與環境脫離；第三、第四階段則是最深沉的睡眠修復階段，以及進入「快速動眼期」（rapid eye movement sleep），這個階段通常持續90分鐘，大腦會高度運作儲藏記憶、調節情緒，人們也是在這階段開始作夢。專家說一個好的睡眠必須重複經歷快速動眼期。

迷思四：上床前喝杯小酒有助睡眠

另外多數人肯定聽過睡前來杯小酒能夠幫助入睡的說法，對此專家也打了叉叉，羅賓絲說酒精確實能幫助你入睡，但除此之外沒有其他好處，反而會大幅度降低你的睡民品質，「因為它會不斷把你從快速動眼期及深度睡眠期間喚醒」，讓你感覺沒有睡飽。

迷思五：睡前看電視能睡得更好

睡前看電視、滑手機能幫助放鬆？羅賓絲說這些電子裝置散發的藍光反而會讓你的大腦更活躍，並且提醒大腦現在是早晨。不過如果你因為工作而必須用電腦到最後一刻，研究建議至少要調暗螢幕亮度，或是調成暖色調、偏向夕陽的色調。

迷思六：就算睡不著也別起床

如果真的睡不著，很多人會試著數羊幫助入睡，不過專家建議不要再試著強迫自己入睡了，羅賓絲說一個有好的睡眠品質的人，通常上床後15分鐘就能睡著，如果你不能，也許不要再硬逼自己待在床上了，這時候可以起身、換個環境，做一些不用動腦筋的事。

迷思七：賴床一下沒關係

很多人習慣在鬧鐘響後繼續賴床一下，以為多睡這幾分鐘會有很大作用，不過羅賓絲說你真的必須抗拒賴床的習性，因為額外睡的這幾分鐘也只是非常淺、品質不好的睡眠，其實對身體沒有什麼差別。

迷思八：記得夢境表示睡得好

這也是迷思，尚-路易說一般人睡覺一晚至少會做4-5個夢，很多人不記得自己做過的夢，是因為他們的睡眠沒有被打斷，而記得自己夢境的人半夜經常會起來2次，他們對於外在的聲音也特別敏感。

(中時電子報)