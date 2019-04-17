三壘至一壘可說是內野菱形最遠的傳球距離，站穩都不見得能夠傳好、傳準，更何況是在幾乎要滑倒的情況下，洋基三壘手厄謝拉（Gio Urshela）今天就完成這樣一次不可思議的守備，讓大聯盟《cu4》網站直呼：「誰知道他怎麼辦到的！」

基襪大戰6局上，去年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）打出三壘沿線滾地球，厄謝拉橫移側身彎腰接球，人在三壘界外準備「集氣」轉身長傳，下一刻就要見識他能否傳出「雷射肩」好球，結果他的左腳沒踩穩，眼看要仰天滑倒。

厄謝拉這一回合將要以摔一跤難堪結束嗎？非也，誰能想到他在後仰跌倒之前，還是把球傳了出去，而且角度不偏不倚、力道也夠，洋基一壘手佛特（Luke Voit）小劈腿接球游刃有餘，在一步之前刺殺去年有30次盜壘成功的貝茲。

厄謝拉是洋基去年8月以現金從藍鳥交易來的內野手，由於洋基開季連掛傷號，本月6日才把他從3A拉上大聯盟。結果他不只守備精湛，連過去評價不高的打擊（單季最高打擊率2成33），本季迄今也有3成打擊率，成為洋基三壘「熱角」的意外收穫！

(中時電子報)