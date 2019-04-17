有「姣精」之稱的港女星黃心穎，昨（17）日被拍到與人夫許志安車上喇舌20幾次，引發軒然大波，昨晚許志安已開記者會和發表聲明，表示將全面暫停所有工作。小三黃心穎則在今日午間首度發聲，連三個對不起，犯下天大的錯誤。

許志安與鄭秀文愛情長跑多年，卻在16日被爆與港女星黃心穎外遇，雙方都有另一半卻雙雙外遇，許志安目前宣布暫停演藝事業，甚至說出「覺得自己很噁心、不知所為」，而黃心穎的男友是TVB一線小生馬國明。

頂著高學歷港姐出道的黃心穎，因外遇人夫許志安，遭起底並被電視台暫停所有工作，無線電視經理人樂易玲午間向港媒說明：「已經有好多記者聯繫我，我都說想要沉澱一下去處理這件事情，和公司同事商量該怎麼回應，昨天和心穎聊了很多，她好後悔好後悔，她知道自己犯了天大的錯誤，很對不起受到牽連的每一個人，特別是父母和家人，對不起公司，也對不起馬國明和他家裡的人，她的情緒還沒有平復下來，公司認為她需要休息一段時間。」

樂易玲緊接著透露馬國明的狀況：「馬國明說他OK，大家不用擔心他，他好乖，他自己要求繼續開工，叫大家不用遷就他，所以他今晚會繼續如常開工拍攝《降魔的II》的外景。」

馬國明（右）與黃心穎（左）因拍戲結緣，如今卻傳出黃心穎外遇許志安。（圖／翻攝自微博）

而小王人夫許志安昨日在記者會上表示：「看到報導我覺得自己很陌生，有深刻的反思為什麼自己不能控制自己，去犯了這個錯誤。」他強調自己看了報導之後，就知道自己無法逃避，想對被自己傷害的人道歉，「最後我要再一次向愛我的人說，令你們難堪對不起，我對不起Sammi（鄭秀文），我不知道以後要怎麼走接下去的路，我是一個壞掉的人，希望大家可以給時間我找回我自己，最後跟所有朋友說聲對不起。」

(中時電子報)