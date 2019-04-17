精蟲死一堆竟然是因為吃了抗禿頭藥！從事不孕症治療20餘年的彰化博元婦產科院長蔡鋒博為一對不孕8年的夫妻看診。奇怪的是，這位老公的精液檢查，半年前每C.C超過9千萬隻，但過了半年卻只剩2千萬隻，精子的活動力極差，幾乎游不動停在那。問了才知道，原來他去年9月開始吃抗禿頭藥物，影響二羥睪固酮生成，進而造成精子死光7千萬隻。

ETtoday報導，蔡鋒博指出，去年9月這對夫妻做了第一次檢查報告都顯示正常，進一步檢查才發現，女方有輸卵管阻塞、卵巢功能指數偏低的問題。其中更令蔡鋒博驚訝的是，男方的精子量直線下滑，死了7千萬隻，且僅存的精子質量、功能都很差，全被抗禿頭藥間接害死了。

蔡鋒博說，男性的二羥睪固酮過多會攻擊毛囊細胞、開始掉髮，抗禿藥物就是抑制二羥睪固酮生成。但是製造精子需要二羥睪固酮幫助，一旦抑制生成就容易精液量不足、精蟲死光光。

然而蔡鋒博表示，也不要因為這樣就覺得抗禿頭藥不好，「因為停藥3～6個月後，精蟲品質幾乎可以恢復正常。」且這種狀況並不是每個人都會遇到，建議吃禿頭藥的人，每3個月做一次檢查確認精子有無被影響。

(中時電子報)