時報金犢獎於2018年開始展開全球校園創意分享會，遠至美國柏克萊大學做巡講，吸引包括美國、法國、澳洲等國家參與，今年除了在台灣地區舉辦了42場、大陸24場全球校園創意分享會外，4月更將國際推廣開拔至新加坡舉行，與會學校包括南洋藝術學院、中區工藝學院、南洋理工大學、義安理工學院、共和理工學院、新加坡理工學院、淡馬錫理工學院、南洋理工學院以及華僑中學。

席間，與會老師針對參賽辦法共同討論，並就當地的設計教育部份做交流，而今年命題策略單題型多元, 新加坡師生特別針對不同項目做了解，如廣告設計、文創設計、VIS視覺識別系統設計、雕塑及藝術等, 在網路及科技部分, 包括APP內容設計、電子商務項以及MAKAR AR/VR應用項, 讓所有國際參賽好手們都從中領略金犢獎鼓勵同學創意能做多元的發展以及應用，並從作品切磋當中, 讓青年學子在創作學習歷程上, 有更創新的思維突破自我。

MAKAR講師現場說明如何操作AR/VR軟體。(圖/旺旺中時文化傳媒)

金犢獎秉持鼓勵學生創作及深耕教育人才的理念，今年度為讓賽制更符合國際需求，特增設獎項，第一階段分台灣及海外賽區、大陸賽區分別給予奬項，第二階段則將各賽區得獎作品匯集、採全球總決審評選。另外針對高中職獎項部分，今年所有項目高中組皆可以參與報賽，但仍保留高中組專有的獎項。

第二十八屆時報金犢獎共計十六個品牌命題策略單，包括旺旺集團、旺台基金會、旺舖、醒吾科技大學、學甲慈濟宮、湄洲媽祖文創設計大賽、永和豆漿、掌閱、智利櫻桃、崑崙關、統帥家電、平潭創新創業大賽、成都城市形象，MAKAR AR/VR設計等，所有完整資訊請至金犢獎官網查詢。

新加坡學生熱情參與。(圖/旺旺中時文化傳媒)

(中時電子報)