前立法院長王金平17日到員林福寧宮參拜致詞時表示，福寧宮有400多年的歷史，是員林信仰中心，今天有緣分來參拜媽祖婆，感到法喜充滿，他提到自己擔任中華傳統宗教總會總會長，每一個宗教都是要交流合作、感化社會大眾，讓人心淨化向善、社會安和樂利。

王金平到員林福寧宮參拜，前彰化縣長阮剛猛、前彰化縣議長白鴻森、前立委鄭汝芬、蕭景田、員林代表會主席賴東位、員林市長游振雄、立委參選人張錦昆、建大輪胎總裁楊銀明都到場陪同參拜。

針對鴻海董事長郭台銘表態考慮參選總統，王金平受訪時說，媽祖慈悲，祂的聖意就是這樣，非常歡迎郭董事長一起參與初選。

王金平也透露，前鴻海幕僚剛致電給他，告知郭台銘將參選，而且會參加初選，不要徵召，還特別提到「我只欠王金平人情」，王金平說，我不知道他欠我什麼人情，但大家都是老朋友、打火兄弟，自己是義消總會總顧問，郭董捐了很多錢給義消總會，每年過年都會發小紅包給義消打火兄弟，大家對他都很感念，「我也很感謝他。」

王金平說，郭董經營國際大型企業，有國際觀、國際政商關係，是很理想的國家領導人選，他有意參選，自己也表達強烈決心和信心，兄弟登山、各自努力，大家公平合理來做初選的競爭，不管誰初選勝出，大家都要替他高興，並且一起打拚，國民黨選舉辦法訂出來後就照辦法走。

至於是否會與郭台銘搭配？王金平表示，他曾表態不選副總統，也不會留在立法院，他說話算話，也有決心信心參選到底。

王金平強調，這次是國民黨重新執政的最好時機，自己一定會顧好國家安全、兩岸穩定和平，化解國內鬥爭與對立，努力拚經濟，讓人民過好生活，進一步追求「台灣錢淹腳目」的時代重新來臨，希望大家多支持。員林也有幾屆沒有國民黨立委，希望大家多支持國民黨候選人。

(旺報 )