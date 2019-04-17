天氣怪龍眼不開花。(資料照)

天氣怪龍眼不開花。(資料照)

天氣怪龍眼不開花。(資料照)

天氣怪龍眼不開花。(資料照)

受暖冬氣候影響，今年龍眼、荔枝等果樹開花情形不理想，連帶影響養蜂產業的蜂蜜採收，台灣養蜂協會估計，今年蜂蜜減產9成，僅剩1、2000公噸，大嘆是「六十多年來最慘」；蜂農表示，龍眼蜜、荔枝蜜今年零收成，只能賣去年庫存，預估價格會漲回到前年的高峰，龍眼蜜可能賣到每公斤7、800元。

台灣養蜂協會理事長鄭金崑表示，今年南部玉荷包開花率剩3、4成，中部剩1成多，是「6、70年來第一次這麼慘」，預估蜂蜜產量將減產9成，往年平均產量約1.1萬公噸，今年僅剩1、2000公噸，但價格上仍不敢調漲太多，怕因漲價讓進口蜜、合成蜜市場變大。

彰化二水蜂農李東峰指出，荔枝一般3月中開花，龍眼再接續開花，花期約持續到4月底，蜂農便會陸續採收蜂蜜，採收往往會在5月梅雨季前結束，但今年龍眼開花不到1成，100朵只開1朵，導致蜜蜂採蜜「自己吃都不夠」，根本無蜜可收，其他百花蜜還能收到一點，但龍眼蜜、荔枝蜜今年「零收成」。

荔枝蜜價格一般每公斤約400元、龍眼蜜每公斤則賣5、600元，因去年仍有庫存，今年銷售去年庫存，預估每公斤會漲100元，若明年仍歉收，屆時將無庫存，漲幅還會更大。

李東峰表示，蜂蜜前幾年都歉收，前年價格漲到最高峰，荔枝蜜每公斤5、600元，龍眼蜜每公斤達7、800元，去年沒颱風、採收量不錯，價格才有回來，預估今年價格將會跟前年差不多。他說，蜂蜜要連續兩年正常採收，第三年才有庫存，因此即使明年正常收成，價格也不會掉太多，需要後年也正常收成，價格才會降。

針對今年蜂蜜歉收，養蜂協會希望爭取農業天然災害現金救助，但農委會輔導處副處長蘇夢蘭指出，依農業天然災害救助辦法，目前救助項目是蜂箱，但蜂農訴求原因是減產，因荔枝、龍眼並非蜜蜂唯一蜜源植物，且養蜂業能遷移尋找蜜源，要修正救助辦法仍需研議。

(中時 )