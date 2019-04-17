宅神又要發雞排了？朱學恒今天在臉書PO出一張LINE對話截圖，自爆被某議員索討雞排，並發文敬告台北市某議員，認真關心市政，不要三天兩頭上綜藝節目，和拿雞排問題來騷擾平民百姓。

根據朱學恒PO出的截圖，和他對話的正是美女議員高嘉瑜，高嘉瑜先翻拍了電視新聞報導鴻海董事長郭台銘現身慈惠宮的照片，接著就說G排，朱學恒回了一字「X」，高嘉瑜則以熊大貼圖及郭台銘是否選總統的相關新聞回應。

朱學恒臉書貼文一出，想不到高嘉瑜本尊竟立刻現身，留言酸宅神「炫耀文」，還說「不要拿我的line來炫耀啦」。對話曝光後引起網友暴動，紛紛回應「本尊捏」、「跪求議員LINE」、「加我LINE！宅神的炫耀就失效了」、「我不要雞排，我要賴！」

也有網友酸「她在混納稅人的錢」、「先請她練好口條，每次在節目上聽她講話大舌頭，真的很想快轉」、「逢賭雞排必輸，另類扶龍格」、「你是炫耀給小平哥看的吧」。

宅神在臉書PO出與高嘉瑜的LINE對話截圖。(朱學恒臉書)

圖為宅神朱學恒。(資料照)

(中時電子報)