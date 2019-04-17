住家附近有無生鮮食品店，竟會影響老人罹患癡呆症！日本研究團隊日前公布一項調查，住家完全沒有這類店舖的老人，比起有很多這類店舖可逛的老人，罹患癡呆症的風險多1.65倍。研究人員分析，挑選新鮮商品或思考食譜的過程，可能對認知功能有積極影響。

日經中文網報導，東京醫科齒科大學和千葉大學的研究團隊追蹤約4.9萬名逾65歲老人，對「住處一公里範圍內有多少商店或設施，可以買到新鮮蔬菜和水果」這一問題，給出「有很多」、「有一些」、「基本沒有」、「完全沒有」四個選項，在3年期間調查分別有多少人患上癡呆症。

結果顯示，關於住處附近食品店的數量，回答「完全沒有」的2665人當中，9.9％（264人）在3年內罹患癡呆症。回答「基本沒有」的人患病比例為7.8％，回答「有一些」的比例是6.1％，回答「有很多」的則是4.8％。回答「完全沒有」的人比回答「有很多」的人員高出65％。

東京醫科齒科大學特別研究員谷友香子分析，「比起單純的店舖數量，能有老年人自己覺得『想去』的店舖更為重要，去食品店有助於預防癡呆症」。

團隊還針對餐飲店、便利商店、公民館（日本的一種公眾教育設施）的數量進行過相同調查，但癡呆症風險的差異並不像食品店那麼明顯。

(中時電子報)