鴻海董事長郭台銘有意參選2020總統，並強調要經國民黨初選程序，但郭仍有黨籍、黨權問題待確認。國民黨組發會主委李哲華今受訪則指出，郭台銘昨天已經跟黨部主動保持聯繫，都已經依規定享有黨員基本權利及義務，並指郭已繳完黨費。

郭台銘昨拋出參選意願後，今日上午接連走訪新北市板橋慈惠宮、淡水武聖宮參拜，動態備受關注；國民黨今也突然發出採訪通知，黨主席吳敦義將在下午親授郭台銘榮譽狀，表彰其愛黨情懷與貢獻。

對於郭台銘的黨員身份，是否還有沒繳黨費等問題？李哲華受訪表示，基本上黨員過去可能因為工作、搬家關係，跟所屬黨部疏於聯繫，當事人只要依規定繳納黨費，事實上都可以享有黨員基本權利及義務。至於郭台銘是否繳納的為今年的200元黨費？李哲華僅說，「依規定昨天都已經辦理完成」。

談及郭台銘是否已取得參加初選資格，李哲華表示，另外初選參選資格部分，因為現在還沒啟動初選作業要點及相關辦法、作業時程，所以基本上還沒討論到那個問題。他並說，目前原定的作業要點要提報常會，現在暫時處於溝通協調狀況，最後還是由常會做決定。

被問及是否依照原本期程在5月啟動初選？李回應，這部分由常會決定，目前沒有確定時間。

(中時 )