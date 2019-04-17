大陸軍機日前發動「遠海長航」演訓，蔡英文總統今天前往澎湖慰勉空軍天駒部隊，她說，當她下達敵機越過中線第一時間就要強勢驅離的命令，國軍壓力必定很大，她要求國軍不要害怕壓力，並預告未來會有更多國軍投入台美合作訓練，強化整體作戰的戰力。

蔡英文今天上午由國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明、空軍司令張哲平及立法院長蘇嘉全等人陪同，前往澎湖縣馬公空軍基地慰勉空軍天駒部隊，為這段時間隨時維持警戒狀態，掌握中國軍事動作的空軍部隊國軍加油打氣，並代表台灣人民向他們表達誠摯感謝。

蔡英文抵達後，首先慰勉警戒任務人員，隨後前往會議室，向空軍天駒部隊的國軍精神講話，隨後，前往慰勉值勤人員，並親頒加菜金肯定國軍們的辛勞。

蔡英文在致詞時表示，這陣子，因為對岸機艦齊出，不斷在周邊區域活動，嚴重干擾了區域和平穩定的現狀，這些軍事活動，不僅讓周邊各國憂慮，各位也經常必須緊急升空應對，「我要跟大家說，大家辛苦了。」

蔡英文指出，她來這裡，除了慰勞大家，最重要的是要代表台灣人民跟大家說謝謝，謝謝大家的辛苦。她知道當她下達命令，要求在敵機越過中線時，第一時間就要強勢驅離，「各位的壓力必定很大」。

但是，「不害怕壓力，就是國軍的能耐」，台灣人民的安全要有所保障，就是要靠國軍守護台灣的天空。

她說，國防靠的不只是意志力。「工欲善其事，必先利其器」，這幾年，國軍的裝備設施，也一直是她非常注意的事情。不僅是硬體的建造、採購，軟體、人員的訓練也是非常重要。

幾天前，美國宣布新的對台軍售方案，讓我軍飛行員持續在「路克空軍基地」進行訓練。 「未來我們會有更多空軍弟兄姐妹們，投入合作訓練當中」，他們回到台灣之後，也會為空軍的整體戰訓，帶來更多新的知識和刺激，強化我們整體作戰的戰力。

她也請各位放心，「只要我當總統的一天，國軍的戰訓需求，就是我最關注的事情」。會讓各位身上的制服成為榮譽的象徵，「我一定會全力以赴，請大家跟我一起加油」。

(工商 )