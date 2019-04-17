高雄市長韓國瑜談及對郭台銘可能表達參選2020總統意願的看法，他表示，郭台銘應可實現「台灣安全、人民有錢」總統重要目標，但媒體追問是否表示力挺郭董，韓則當場否認，僅表示等郭董這兩天先表態，不管如何，一旦郭宣布參選，一定震撼海內外。

郭台銘這兩天似乎表達參選意願，韓國瑜說，聽到之後非常開心，從他先前提出「台灣安全、人民有錢」總統最重要的8字目標來看，郭與大陸、美國關係特殊，對安全維護有幫助，人民有錢方面，郭台銘白手起家變台灣首富之一，對經濟發展、策略、刺激經濟的成長，應有他獨到之處，韓請大家再等這2天看看情況變化，「不管如何，郭台銘丟了震撼彈出來，這場總統大選真的從愛情文藝片變成武俠片」。

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