台中市議員吳敏濟向里民說明活動中心的改善及增設工程項目。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟持續爭取經費，充實龍泉里活動中心內部設備設施。（王文吉攝）

台中市大甲區龍泉里活動中心日前新建落成，里民望著「空殼」，抱怨「虛有其表」，市議員吳敏濟得知，立即爭取重劃基金，充實內部設施設備。里長17日率里民出席說明會，高齡80歲的退休志工說，有了這個舒適的社交場所，就可以跟老朋友聊天喝茶消磨時間了。

地政局舉行龍泉里活動中心周邊環境改善及增設工程說明會，重劃股長徐仲弘強調，西春泉重劃基金必須專款專用，當初由大甲區公所會勘後，提出經費申請，經農地重劃委員會審查，地政局多次退回重擬，最終核下250萬元經費，供龍泉里活動中心充實各項設施。

吳敏濟指出，西春泉重劃基金結餘1億多元，他爭取2700萬元，只夠興建主體建築，其餘設備都沒著落，跟毛胚屋沒兩樣。於是他轉向民政局爭取134萬元，舖設廣場水泥地面、並為建築刷上油漆，但內部依舊空蕩蕩，所以再請區公所申請重劃基金，希望充實活動中心設施。

龍泉里長陳廷旺表示，原社區活動中心屬文教用地，區公所興建聯合托兒所後，該里缺乏合適的聚會場所，非常感謝吳議員協助爭取新活動中心興建。最近連日下雨，幸好活動中心已經完成，太鼓、歌唱班有場地使用，龍泉里媽祖的神驕、進香旗等器材也有陳設空間。

吳敏濟表示，新增設備清單要尊重社區的需求，目前活動中心內部空曠，擴音器回音干擾嚴重，下一步會優先進行吸音設備工程，戶外增設健康步道。該里已向社會局申請社區關懷據點，廚房設備也列入優先增加的清單，如果經費還是不夠，未來再逐步向市府爭取。

(中時 )