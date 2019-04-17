女星王淨近日與男星王柏傑被拍到一起約會用餐，甚至見男方父母後分開回家過夜，兩人年初一起到嘉義拍攝《用九柑仔店》客串結識，當時王淨還跟一起演《鬥魚》的林柏叡在一起，本月她卻單方面宣布分手，更還傳出與一同對戲《愛情白皮書》張庭瑚也有關。

王淨（右）與林柏叡（左）因拍攝電影《鬥魚》擦出火花，熱戀一年日前王淨方宣布分手。（圖／翻攝自林柏叡、王淨臉書）

21歲的女星王淨是演員也是作家，筆名菌菌，國中時期就出版第一本小說《芭樂愛情》，隨後星途順利，剛出道就演在電影《痴情男子漢》演女主角，隨後又因演出《鬥魚》與男主角林柏叡愛得火熱大開知名度，兩人交往一年，但卻在近日主動表示自己已經和林柏叡「和平分手」。

年初王淨客串《用九柑仔店》搭檔王柏傑，沒想到就疑似外遇劈腿，導致成為分手林柏叡關鍵。（圖／翻攝自王淨、王柏傑臉書）

據《鏡週刊》報導，但她卻又扯出和正在熱播的電視劇《愛情白皮書》對戲的男主角張庭瑚曖昧，才惹到林柏叡，種下分手原因。而她年初下嘉義拍攝三立年度大戲《用九柑仔店》又搭上一起客串的男星王柏傑，隨後疑似重疊林柏叡導致情逝分手，被冠上「拍一部就愛一個」的封號。

(中時電子報)