國民黨台中市立委擬參選人楊大鋐（右），17日到台中監獄抗議，中監衛生科長劉翼端代表接受陳情書。（盧金足攝）

國民黨台中市立委擬參選人楊大鋐向蔡英文總統呼籲，「不把阿扁關回去，不足以平民怨」。（盧金足攝）

國民黨台中市西屯、南屯登記立委初選的參選人楊大鋐，17日向法務部矯正署台中監獄抗議司法不公，抨擊前總統陳水扁在被准許保外就醫，還有力氣開直播狂罵高雄市長韓國瑜，摟妹手也不抖了，高舉布條抗議「不把阿扁關回去，台灣司法無正義！」最後台中監獄由衛生科科長劉翼端出面代表接受陳情書。

台中市議員楊正中之子楊大鋐，完成國民黨下屆西屯、南屯第四選區立委初選登記，政治初登板，今天率支持者到中監抗議，擴大聲量與知名度受矚目。

楊大鋐向蔡英文總統呼籲，「不把阿扁關回去，不足以平民怨」，陳水扁違反當初承諾不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治的四不原則，陳水扁的行為如何讓家長教育下一代，司法不公「教壞囝仔大小！」

陳水扁在被准許保外就醫後，近來關切政治的動作頻頻，楊大鋐質疑，阿扁還可以參加政治宴會，開直播狂罵韓國瑜25分鐘，甚至還能摟妹，手也不發抖，顯示陳水扁健康狀況早已恢復。

楊大鋐強調，陳水扁現在齒不鬆、手不抖、頭腦也清楚，法務部為矯正署台中監獄的上級單位，應以身作則，把阿扁關回去，不要再為陳水扁背書，落實台灣司法正義。

台中市警察局第四分局對民眾到中監抗議嚴陣以待，在場規畫意見表達區，最後楊大鋐與支持者等一行近50人，高舉布條抗議之後順利結束，而離開中監後，人在高雄的陳水扁，也再次於選戰成為抗議焦點。

(中時 )