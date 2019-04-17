曾姓婦人在大陸開公司的丈夫與劉姓男子爭執，被控兩次找徵信社派人到大陸隔海教訓劉，先是打人，第二次竟狠心潑硫酸毀容，檢方將曾婦、徵信社邱姓經理、陳姓調查員起訴，案經台北地方法院審理，合議庭依重傷害罪判陳男有期徒刑5年8月，沒收犯罪所得4萬6000元；曾、邱2人則無法證明涉案和教唆，均判無罪。可上訴。

曾姓婦人的丈夫在大陸開公司，因公事問題，與大陸籍劉姓員工發生口角，檢方起訴2008年3月間，曾婦自稱是張姓女子，打電話給在徵信社上班的邱男，委託他派人到大陸教訓劉。2008年3月19日，徵信社陳姓調查員與大陸籍綽號「阿明」的男子，在廣東深圳市某幼兒園門口，持棍棒痛毆劉，打到頭破血流，陳回報後，曾婦不滿意，再花費5、60萬元教唆徵信社人員赴陸對劉潑硫酸。

檢方指控，2008年7月14日上午，陳姓調查員赴大陸尾隨劉到一家醫院停的停車場後，一下車，即由同夥朝劉的臉上潑硫酸，造成身體多處受傷並毀容。

劉姓被害人後來向公安報案，兩岸警方分頭查辦，陸方逮捕多名共犯；刑事局則將人在台灣的陳姓調查員和邱男、曾婦等人逮捕。檢方偵結依涉犯重傷害等罪起訴曾婦、邱、陳共3人，案經台北地院審結，依重傷害罪判陳5年8月徒刑；曾婦、邱男因罪證不足獲判無罪。

(中時 )