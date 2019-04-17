紅襪賽前把二號捕手史威哈（Blake Swihart）放入指定讓渡名單（DFA），拉上從開季就被放到3A的萊昂（Sandy Leon），他過去是紅襪王牌左投賽爾（Chris Sale）的專屬捕手，雖然萊昂打擊表現不理想，但為了給賽爾投球安定感，還是決定派萊昂蹲捕，不過看來就算萊昂蹲捕在本壘板後也救不回賽爾的表現。

賽爾這幾年是紅襪的王牌左投，不過今(17日)對戰洋基，先發5局拿下6次三振，但被敲7安丟4分，最終紅襪以8比0落敗，賽爾吞下本季第4敗，而勝投則尚未開張，目前防禦率是8.50，對於一個球隊的王牌來講是一個難看的數字。

賽前紅襪將賽爾的專屬捕手萊昂從3A叫上大聯盟，2018年賽爾搭配萊昂蹲捕時，投110.1局共有178次三振、防禦率僅2.04；2017年賽爾投214.1局中，萊昂就蹲捕了209局，更驚人的是其中賽爾共拿下303次三振。從綜合數據來看，萊昂的確給了賽爾很大的安定感，不過就今天結果而言，就算派出賽爾的專用捕手也難救。

萊昂過去和塞爾搭配的表現非常亮眼。（美聯社）

雖然面對洋基，曾經威風凜凜的紅襪王牌表現不佳，不過賽爾的狀況和開季比起來其實已回穩了，這場比賽丟了36個速球，最高來到97.5英哩(約157公里)是本季最高，平均95.4英哩(約153.5公里)也比開幕賽平均92.1英哩(148.2公里)快，雖然速度提升、滑球效果也不錯，但依舊不能展現壓制力。

「真的很糟糕，」賽爾並沒有逃避他的表現，「對於我的家人、球隊、粉絲來講，這真的很糟糕。但我們有彈性，不會垂頭喪氣，知道錯誤在哪後會繼續戰鬥、努力，希望能帶來轉變。」

(中時電子報)