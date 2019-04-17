大突破！特拉維夫大學研究人員使用患者自己的細胞和生物材料「列印」了世界第一個 3D 血管化心臟，們過去無法用3D列印出心臟結構，而這是第一次成功的設計和印刷出充滿細胞、血管、心室和腔室的完整心臟。

據世衛組織（WTO）數據，心血管疾病是全球造成死亡最多的病因，而心臟移植是目前末期心臟衰竭患者唯一可用的治療方法，但心臟捐獻者嚴重短缺。

專家表示這一顆3D列印人工心臟，是從患者身上取出的脂肪組織，加以水凝膠混合，所以可以避免人體免疫系統的排斥。在這之前，再生醫學領域的科學家只能透過 3D 技術列印出沒有血管的簡單組織，以促進心臟更完全癒合。這也是第一次有人成功設計和「列印」充滿細胞、血管、心房、心室的完整心臟，雖然只有一顆櫻桃的大小，卻突破了以往3D列印的極限。

這次的成果意味著心臟移植將能人工完成，以色列團隊也會嘗試在一年內，將此3D列印技術擴大運用在動物模型上。最終的目標是希望10年後可以實際運用在臨床手術中。

(中時電子報)