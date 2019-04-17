時代力量不分區立委高潞‧以用，9日遭直擊與已婚國會辦公室主任陳士章，慶生後同返專供立委住宿的台北會館。有意挑戰現任立委林昶佐，爭取黨內中正、萬華區初選提名的徐永明助理李承值，不留情發文砲轟，更標註黨主席邱顯智，痛批這「堪稱時代力量 New Power Party最黑暗的一天」。

據《鏡週刊》報導，4月9日高潞‧以用生日天晚，他前往板橋出慶生，會後陳士章陪同搭公務車，返回供立委住宿的立法院台北會館。直到隔日深夜，才見兩人著輕便家居服，承友人廂型車至火鍋店吃消夜。而這位陳士章是已婚身分。

此事一出，自家人火力全開！李承值在臉書「李承值 中正萬華滑起來」發文，開頭就特別標註黨主席邱顯智「安安邱顯智主席看過來」，寫道：「違規使用會館，一句道歉都沒有，回答記者還『好啦！好啦！』不耐煩。時代力量是這種形象嗎？平常在立法院不積極參與黨團事務，卻在生日宴，大邀衛福部長陳時中、中正萬華林昶佐和國會聯絡人，席開數十桌，跟部會吃吃喝喝，這是時代力量的作風嗎？」

不僅如此，李承值更痛批：「過去立法院就常傳出凹部會請客吃飯的陋習，希望這種事不要發生在時代力量身上。嚴正呼籲邱顯智主席要慎重處理，不分區第一名卻是這種形象，這哪門子對決舊政治？已嚴重傷及本黨，堪稱時代力量 New Power Party最黑暗的一天，令人痛心。」

此外，李承值還加碼質疑：「生日宴餐廳海釣族是大違建，2015年被行政院消保處點名後，上遍各大媒體，也被要求依法拆除。不知道最後處理了沒？還是根本沒拆、排拆拖延中？內政委員會的高潞委員有關心嗎？」

(中時電子報)