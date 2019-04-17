慈濟基金會去年在彰化推動「長照2.0-C級巷弄長照站」，今年再擴大成立B級慈濟長照服務中心，17日啟用儀式，彰化縣長王惠美應邀與會參觀。（吳敏菁攝）

慈濟靜思堂的第一個特色就是提供好的環境讓大家可以來學習，走向更長遠的未來。（吳敏菁攝）

慈濟靜思堂的第一個特色就是提供好的環境讓大家可以來學習，走向更長遠的未來。（吳敏菁攝）

彰化縣65歲以上的長者有19萬6000多人，超過全縣人口15％，慈濟基金會也投入老人照護行列，設立的彰化縣慈濟長照服務中心，17日上午在彰化靜思堂舉行開幕儀式，提供良好的學習環境、共餐，還有醫生來問診等多元的服務，未來還將增設日間照護中心，提供一條龍的服務，照顧更多需要照顧的人。

慈濟基金會去年在彰化推動「長照2.0-C級巷弄長照站」，今年再擴大成立B級慈濟長照服務中心，17日啟用儀式，彰化縣長王惠美應邀與會，與慈濟基金會副總執行長林碧玉等現場貴賓共同為服務中心揭牌啟動，王惠美感謝慈濟師兄師姐，很有智慧地帶領大家，從事心靈環保、關懷地球等做了很多大愛相關的事項，希望將長照的量可以擴充，彌補政府不足的部分。

慈濟基金會林副總執行長林碧玉表示，彰化靜思堂很久以前就有提供長照服務，走入社區照顧需要照顧的人，但是很多人不知道靜思堂有提供這項服務，縣府協助推動B級長照站，正式掛牌，讓民眾清楚知道可以來尋求協助。

林碧玉指出，靜思堂的第一個特色就是提供好的環境讓大家可以來學習，走向更長遠的未來，第二個特色是有醫療，醫生會到這裡問診，讓大家了解更多健康的資訊，第三個特色是多元，這裡有許多特色可以學習，包括環保在內有許多的腦力激盪讓大家動腦，讓手腦協調，希望未來增設日間照護中心提供一條龍的服務，照顧更多需要照顧的人。

根據內政部統計，2018年底彰化縣總人口數為127萬7824人，65歲以上人口達19萬6103人，老年人口比率為15.35％，是台灣地區22縣市的第12位。彰化縣欣喜慈濟基金會長照推展中心積極帶動彰化地區長照服務量能，也企盼更多民間企業、團體一起來。

(中時 )