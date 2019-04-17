法國巴黎聖母院昨天遭逢祝融之災，教堂尖頂和屋頂付之一炬，全球為之嘆息，但在有陸媒藉此提及英法聯軍火燒圓明園的歷史，部分網民在下留言為聖母院大火叫好；對此，不僅圓明園官方微博都發表聲明「衷心祈願文物都能源離災難，代代傳承」，連官媒都出面喊該放下仇恨。

綜合外電與大陸媒體報導，就在全球為擁有850年歷史的聖母院遭遇大火而感嘆扼腕之際，不少中國大陸網民也留言表示惋惜，陸媒新京報則指此事是「一場文明的劫難」。

但在陸媒《觀察者網》重提1860年英法聯軍火燒搶掠圓明園一事，並重貼法國文豪雨果1861年譴責英法聯軍的一封信後，部分大陸網民有稱聖母院大火是「天道輪迴」、「出來混總是要還的」、「風水輪流轉」等嘲諷字眼，還有人反問惋惜者，「巴黎聖母院你造的呀？表示同情可惜我能理解，但是可盡在那哭哭啥？」

巴黎聖母院大火，網路討論意外提及英法聯軍火燒圓明園的歷史，部分網民留言為聖母院大火叫好。（圖取自微博）

不過，圓明園官方微博發表文章〈文明 不能承受之殤〉表示，「這場大火讓人不自覺想到中國文化曾經歷的磨難，曾經那場燒了三天三夜的大火」，「而文物的損毀、消失不僅帶走了文物本身，更帶走了文物所承載的千年文明」，「每件文物都是文化的象徵，每座博物館都是人類文明的寶庫。衷心祈願文物都能夠遠離災難，代代傳承」。

中國大陸官媒中央電視台也發表評論《聖母院火災火燒圓明園莫混為一談：不該落井下石》，表示因為某些歷史情結將仇恨發洩在無辜上是狹隘的，更是可憐和可悲的，「今天的我們應該記住恥辱，但應放下仇恨，以和合世界、天下一家的胸懷感同身受，讓人類真正成為守望相助的命運共同體」。

(中時電子報)