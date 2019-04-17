台南奇美醫院家醫科主治醫師蔡宜璇。（魏景瀚攝）

2018年台灣爆發麻疹群聚感染事件，民眾搶打疫苗而一度疫苗短缺。奇美醫院家醫科主治醫師蔡宜璇表示，今年鄰近台灣的日本、韓國及港澳等國家，麻疹疫情逐漸升溫，提醒出國到疫區的民眾可先到大型醫院或診所諮詢。

根據疾病管制署統計，截至3月30日為止，2019年國內累計38例麻疹病例，較同期為高，21例為國內感染，17例為境外移入病例，感染國家分別為越南7例、菲律賓5例、中國大陸2例、印尼、日本及緬甸各1例。

蔡醫師表示，麻疹的傳染力強，屬於法定二級傳染病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。感染前期的常見症狀有發燒、鼻炎、結膜炎和咳嗽。發燒3至4天之後，口腔內會出現「柯氏斑點」，再過2天會出現「典型斑丘疹」，從耳後擴散到臉部、軀幹及四肢。

蔡醫師並指出，出疹時傳染力最強，併發症有中耳炎、肺炎與腦炎，約有5到10％的嚴重患者可能致命，國人不可不慎。

疾管署建議，在某些「高感染風險」之條件下，可優先施打國內MMR疫苗（麻疹、腮腺炎及德國麻疹），像是計劃到麻疹疫情國家者、醫療照護人員及工作性質會頻繁接觸外國人者。

但蔡宜璇醫師強調，孕婦、免疫缺失者及已知對「蛋」之蛋白質或疫苗的成份嚴重過敏者等，就不適合接種疫苗。建議民眾出國前2至4週，可到門診諮詢及自費施打，不用過度擔憂。

(中時 )