台中花博展期再一周即將落幕，受大小朋友喜愛的吉祥物「石虎家族與歐米馬」也將與大家說再見，市府回饋民眾熱情，19日至24日天天舉行吉祥物見面會；24日閉幕日當天，石虎家族與歐米馬在各園區歡迎最後一批到訪花博的貴賓，陪遊客逛花博到最後一刻。

花博閉幕倒數，民眾在「石虎家族Love＆Live」留言「可愛的石虎家族跟歐米馬，我們會一直記住的」、「超級不捨的，我最喜歡發現館的石虎區」、「我台中我驕傲，石虎家族最棒！」熱烈詢問「花博結束以後到底還能見到你們嗎？」

台中花博開幕後掀起熱潮，吉祥物虎爸、虎媽、來虎、樂虎及歐米馬也成為超人氣明星，市府在展期中，每周六及國定連續假期均安排吉祥物在后里馬場園區、后里森林園區、外埔園區、豐原園區定點定時進行快閃見面會，獲得民眾熱烈迴響，現在花博結束倒數計時，很多粉絲依依不捨。

新聞局長吳皇昇表示，市府在花博最後倒數階段加開場次，將原本每周六定時定點見面會，加碼為天天見面，虎爸、虎媽、來虎、樂虎及歐米馬19日至24日，每天下午2時、3時、4時分別輪流到后里馬場園區、后里森林園區、外埔園區、豐原園區與民眾相見。

「吉祥物每次見面會時間20分鐘，歡迎遊客前往前往合影留念！」吳皇昇說，24日閉幕當天，除了每天下午3場見面會，上午9時開園迎賓，上午10時、11時更加開兩場次見面會，歡迎壓軸到訪台中花博的參觀民眾。

(中時 )