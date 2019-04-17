全國警察新式警察制服18日將上路，台中市警二分局17日率先讓員警試穿亮相，完成各項測試，包括使用警械及各式擒拿逮捕術等，男女員警表示，新式制服帥氣、機能性佳，身上裝備不易搖晃，比原本西裝式制服更好穿、耐用。

新款制服的機能取向，像是員警使用密錄器、無線電耳麥都有專屬暗袋、扣孔等，另有放置識別證與小筆記本袋子、上衣兩側風扇折，讓員警追捕歹徒可大動作壓制，上衣內襯也為女性員警改拉鍊式設計，降低女警曝光程度。

警方表示，為了順利換裝，近期員警最夯話題就是討論新制服，交通二分隊林姓員警開心的說，投入警察工作，即穿著淡紫白色西裝式制服執勤不耐髒，如今更換「藏青色專業戰術型」警察制服，更挺拔、帥氣。

台中市警二分局長高誌良說，新制服經個人化套量已發交分局各員警完畢，新制服設計上特別注重機能與舒適，期待未來同仁在值勤時能夠更有效能，更積極為民眾服務。

(中時 )