新北市立委選舉 第十選區林金結出線 14:552019/04/17 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市立委選舉第十選區李嘉進（右一）退選，確定由林金結（左一）出線。（葉德正翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立法委員新北市第10選區（土城、三峽）初選有前立委李嘉進與新北市議員林金結登記參選，國民黨新北市黨部邀請2人協調初選事宜，李嘉進決定退選，國民黨第十選區確定由林金結出戰民進黨現任立委吳琪銘。 李嘉進退選聲明指出，今年四月初他表態參選，就是希望能夠找回台灣往日光榮，他的努力激發更多有熱誠有理想的同志加入，一起努力奮鬥的心讓他相當感動。 李嘉進說，為營造黨內團結和諧共同贏得勝選，並鼓勵新人參政，毅然退回登記申請。 (中時 ) #李嘉進 #新北市 #林金結 也許您會感興趣 推薦閱讀 李毅離台 評逐客令莫名其妙 01:172019/04/13 新北市民到基隆火化遺體 補助3千 15:432019/04/13 宣導兒安 新北市集玩闖關 17:262019/04/13 新北市SUPER教師獎頒獎 17:292019/04/13 新北市中和區－臭豆腐香酥可口 04:092019/04/14 徵召韓國瑜選總統 侯友宜：讓最好的人選出來 14:282019/04/14 拚招商 新北市府舉辦產業投資誓師大會 11:412019/04/15 智慧運輸技術升級 汐止布置重兵改善壅塞 15:432019/04/15 買新北市房自備款250萬 每月還款近5萬 12:132019/04/16 中鋼旗下網際優勢公司 捐紙尿片助弱勢嬰幼兒 16:212019/04/16 政治熱門新聞 郭台銘宣佈：投入國民黨2020總統初選！不接受徵召 - 政治 - 中時 郭台銘選總統有玄機？沈富雄：他出手了！ - 新聞 不是小英！真正可能毀掉民進黨恐是「他」 - 政治 聽到郭台銘參選 韓國瑜：天塌兩人頂 舒服多了 - 新聞 - 中時 一張圖看透民進黨！邱議瑩、陳明通都中槍 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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