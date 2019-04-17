國民黨立法委員新北市第10選區（土城、三峽）初選有前立委李嘉進與新北市議員林金結登記參選，國民黨新北市黨部邀請2人協調初選事宜，李嘉進決定退選，國民黨第十選區確定由林金結出戰民進黨現任立委吳琪銘。

李嘉進退選聲明指出，今年四月初他表態參選，就是希望能夠找回台灣往日光榮，他的努力激發更多有熱誠有理想的同志加入，一起努力奮鬥的心讓他相當感動。

李嘉進說，為營造黨內團結和諧共同贏得勝選，並鼓勵新人參政，毅然退回登記申請。

(中時 )