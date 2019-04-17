綽號「紅龜」的男子蔡進德因罹患口腔癌、對生命感到絕望，且不滿鄰居蔡明潭經常對其口出惡言，去年12月間竟持槍射擊鄰居5槍，導致對方傷重不治，蔡男逃亡10天後出面投案，台中檢方依殺人罪起訴蔡男。

起訴指出，遭槍殺死亡的蔡明潭因精神情況不好，經常會隨意謾罵，蔡進德（50歲）及其家人都被罵過，也因此對鄰居心存不滿，再加上他深感自己罹患癌症、沒有未來，去年12月24日下午，持槍在自家巷口等待，見鄰居騎機車回來，即朝對方射擊5槍，使得蔡明潭背部、左胸及肩部都中彈，傷重不治。

槍殺鄰居後，蔡進德展開10天的逃亡之旅，除將自己的機車丟棄在沙鹿區東晉路附近，他還於逃亡期間與警方連絡、表示願意投案，但希望能向父親辭行，直到隔年1月3日，蔡男帶槍返家，埋伏員警即衝入屋內逮捕他，並查扣槍枝、子彈等犯罪工具。

檢警查出，蔡男曾於2003年涉及一起擄人勒贖案，當時被判刑15年6月，假釋出獄後沒幾年又發現罹患癌症，對人生失望。台中檢方偵查後，依殺人罪、違反槍砲彈藥管制條例起訴他。

(中時 )