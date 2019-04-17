民進黨初選進入延長賽，總統蔡英文、前行政院長賴清德兩人動態也成為外界關注。然而，名嘴苦苓日前稱「當年一手救起民進黨的蔡英文，如今竟可能親手把民進黨毀掉」，但資深媒體人韋安則稱賴清德才真正成為民進黨的毀滅者。

苦苓日前稱民進黨因為「內亂」，要被總統蔡英文「毀掉了」！針對蔡英文希望保障現任優先說法，苦苓怒轟，照蔡說法，以後民進黨最好永遠不要再辦總統初選，連立委、縣市長、議員也不要初選，以免初選造成分裂。

對此，韋安也在《ETtoday雲論》發文指出，九合一大選後，蔡英文領導能力被強烈質疑，但小英一肩扛起敗選責任，全面檢討和補救措施下，民進黨快速整合。

未料，賴清德跳入選局後，韋安說換英已成必然結局。他說只要以民調為標準，最終都還會是賴清德出線，「賴清德在2020大選中，真的能表現的更好？得票數比小英更多嗎？」

韋安說一旦小英被賴清德取代，那些年輕英粉的支持動向，2020不是棄投就是轉而支持雖不滿意但較能接受的柯文哲。他說2020賴清德在基層的焦慮和督促下，出來承擔，在遭遇最有可能出線的韓國瑜和柯文哲夾殺下，得票數恐掉到400萬以下。他直言賴才真正成為民進黨的毀滅者。

(中時電子報)