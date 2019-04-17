夯劇《我們與惡的距離》本週就要進入精彩完結篇，沒想到大陸網站竟然已經有完結篇載點與截圖，供大家下載。對此公視、HBO Asia、CATCHPLAY也發出了聯合聲明稿。

今（17）日一早微博上就出現許多《我們與惡的距離》的第九、十集載點，供人搶先看完結篇，立刻引發大批網友撻伐，不只是「怎麼會被外流？」更有許多人聯合呼應拒看外流版，堅持要等到周末。

《我們與惡的距離》每位演員都爆紅，本週結局將掀高潮。（圖／公視提供）

對此，公視、CATCHPLAY與HBO Asia發表共同聲明，表示已立即請相關單位處理，並要求下架，且已全面清查從製播到海外送審等各個環節，循法律途徑解決，捍衛這個由製作團隊、演員，及所有每週守在電視、手機前或利用正版影音網站反覆收看的你們，共同的心血！

並呼籲：「不論觀看或是散佈盜版影片、連結，都屬違法行為！請觀眾以行動支持正版、支持臺劇、支持創作者的用心，不要讓盜版打擊茁壯的臺劇品質。」我們也邀請大家於本週日(4/21)晚間九點，一起收看《我們與惡的距離》完結篇全球首播，繼續支持劇組、演員的付出與用心，陪這齣好戲、陪我們一起走到最後，共同迎接這個屬於我們的完結篇。最後，如果認同、支持我們，請按讚留言並轉發，讓我們用收視率反擊盜版！

(中時電子報)