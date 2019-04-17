國民黨基層力挺高雄市長韓國瑜參選2020總統選舉，國民黨北市議會黨團17日舉行幹部會議，原定以黨團名義提出連署徵召韓國瑜選總統，但鴻海集團董事長郭台銘傳出有意參與黨內初選，最終決議以黨團書記長應曉薇名義提案，參與會議的王鴻薇、闕枚莎當場簽署連署書。應曉薇強調，自由開放議員參與徵召韓國瑜連署，也呼籲郭董應明確表態意願，避免黨內分裂傷害情感。

應曉薇指出，徵召韓國瑜選總統連署按照計畫進行，今親自當提案人展開連署動作；至於郭台銘有意參與黨內初選，應曉薇認為，郭董選或不選映該明確表態，並按照黨內機制辦理，給基層黨員一個明確的交代。

郭台銘今下午前往國民黨中常會接受榮譽狀，王鴻薇表示，如果郭董要用黨員身分參加初選，她認為制度很重要，黨章規定入滿滿4個月並繳足黨費才能參與初選領表登記，郭董是失聯黨員，國民黨過去號稱百萬黨員，失聯黨員約十幾萬，若為郭董量身訂製，屆時恐會很多失聯黨員參與立委初選登記和提名，恐天下大亂。

此外，郭台銘表明不接受徵召，將透過初選暫度爭取提名，韓國瑜則表明不參與初選，王鴻薇擔憂，若黨中央啟動初選機制，基層連署挺韓會白忙一場，等同卡韓，引發很多基層焦慮，呼籲不要因一人量身訂製，應遵循黨章規定辦理。

(中時 )