警察新制服以勤務、安全、舒適為考量，強化警察服裝功能，提升執勤效能與安全。（盧金足翻攝）

盧金足／台中報導

警察制服將全面換裝，台中市政府警察局第六分局500多名官警期待這次的換裝，18日首班勤務起，新式警察制服「藏青色專業戰術型」款式嶄新亮相，新式制服為警察帶來新形象

，特別拍攝定裝照，讓轄區民眾盡快獲悉警察新式制服的樣貌，民眾則驚艷警察顏值高，帥哥美女穿上新制服，展現專業與帥氣。

從1987年沿用至今的警便服，逾30年未換裝，為強化警察服裝功能，提升執勤效能與安全，內政部警政署從2016年4月展開研修制服改革作業，擇定3款樣式由全國警察票選後，「藏青色專業戰術型」制服，高居65％支持度脫穎而出，獲選為新式警察制服。

台中市府警察局第六分局表示，警察新制服以勤務、安全、舒適為考量，設計「專業戰術型」服裝，顏色改為藏青色，夏季便帽採透氣網布製作，褲子除設計較多口袋，膝蓋處採雙層布料設計，達耐磨、保護效果。

此外，為波麗士大人貼心設計，外套在胸前與袖口增置拉鍊口袋，腋下處裝設散熱拉鍊，長褲則為左右各3個口袋，讓員警依個人習慣及勤務需要置放物品，搭配新活動式腰環及戰鬥靴，款式新穎且功能相當多元。

警第六分局計有536名官警配發新制服，特別由西屯派出所英挺帥氣的副所長熊一鋒與清新美麗的女警邱映禎，提前在分局大門前穿著全新藏青色制服，拍攝定裝照，路過民眾看到紛紛稱讚，新制服很好看，有專業的feel，展現警察清新亮麗及專業新形象。

(中時 )