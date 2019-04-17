中研院天文及天文物理所參與「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，英文簡稱EHT）」國際合作計畫，公布史上首張黑洞影像，參與計畫的中研院天文及天文物理研究所研究員陳明堂，將於今(17)日晚間7點舉行「從北極看黑洞--格陵蘭觀測黑洞計劃」科普講座，分享科學觀測的技術與過程。

黑洞是一個既神秘又駭人的題目。它是愛因斯坦的相對論下的產物；是人類知識的最前緣。要證明黑洞的存在，一個方法就是直接的觀測、擷取黑洞的影像。經由半世紀來的不斷的努力，天文觀測的技術發展出「次毫米波望遠鏡」 以及「特長基線干涉法」(VLBI)。當合併二者的功能與技術，我們才能打造一座靈敏度足以擷取黑洞影像的超級望遠鏡。

中研院表示，超過10年的構思，中研院天文及天文物理所團隊歷經7年的努力不懈，完成了一個非常困難的工作目標，即在北極圈裡架設第一台電波望遠鏡，並開始科學觀測，收集黑洞影像的資料。我們完成格陵蘭計畫的初期目標，這是本院天文及天文物理研究所主導的，格陵蘭望遠鏡就是為此目標而發動的。它位在北極、杳無人蹤的格陵蘭冰原，從2018年4月開始參與國際大型黑洞觀測計畫。至今（2019年）我們已參與6次全球性的次毫米波VLBI觀測，獲取突破性的科學進展。

(旺報 )