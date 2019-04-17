豐原分局「瘋人院」樂團（左起）尤子丹、康哲維、楊喬羽、廖于嬅，拍攝新式警察制服宣傳照。（王文吉翻攝）

「瘋人院」樂團主唱尤子丹（右）穿上藏青色新式制服，向向30年歷史的淡紫白色警察制服致敬。（王文吉翻攝）

全國警察18日起換新裝，淡紫白色警察制服即將功臣身退，由藏青色制服接替。為宣傳波麗士大人勇於打擊犯罪的精神，豐原分局特別組成「瘋人院」樂團，行銷藏青色新式制服，分局長黃永志表示，藏在嚴謹外表底下的是新世代警察活潑精進的熱血，警政署改革服裝功能，也希望提升執勤效能與值勤安全。

新式制服針對第一線勤務需求設計，兼具舒適性、方便性及散熱性。豐原分局翁子派出所副所長尤子丹、防治組警員周胤碩、豐東派出所警員廖于嬅、雲昱稘特別組成「瘋人院」樂團，並穿上新制服，以搞笑搖滾，向30年歷史的淡紫白色警察制服致敬。

主唱尤子丹表示，近年暴力犯罪轉為科技、網路化，偵查的技巧也因應時代變遷，由年輕世代發揮創意並結合前輩經驗。新制服象徵警察熱血無敵的使命，雖然人民保母的服裝世代交替，但不變的是維護治安及打擊犯罪的精神。

豐原分局長黃永志表示，警政署此次換裝務求提供員警舒適、合身的新式制服，以兼顧實用、美觀貼近警察同仁執勤需求，期待給全國民眾一個全新的執法專業新形象，也期待換裝後的警察形象變得更加熱血有活力

(中時 )