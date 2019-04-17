市長盧秀燕說，她競選承諾的「恢復老人健保」一直都是恢復前市長胡志強時代的政策，即針對65歲以上且所得稅率5％以下長者。（陳世宗攝）

「每一分公帑都應用在刀口上！」台中市議會17日通過108年度台中市第一次追加（減）預算一讀會，歲出淨追加80億4500萬餘元，將用在老人健保自付額補助、敬老愛心卡乘車及各項補助等民生、福利及建設相關重要政策。市府強調，期盼議會支持預算共同為民謀福。

主計處長蔣建中說，這次追加減預算，歲入淨追加72億9590萬1000元，歲出淨追加80億4,500萬8000元，歲入歲出差短7億4910萬7000元，全數以賒借收入彌平；其中，老人健保自付額補助、敬老愛心卡乘車及各項補助等社會福利支出占最大宗。

蔣建中指出，這次追加減預算主要配合中央補助、業務所需及依法應補列追加（減）預算等支出。其中較重大項目為老人健保自付額補助7億2882萬6000元、敬老愛心卡乘車及各項補助5億2049萬2000元及中低收入老人生活津貼及少年生活扶助5億5870萬元等社會福利支出。

另外還包括東區大智路新闢工程用地費3億3033萬元、山腳排水上游延伸段治理工程橋梁改建5000萬元、巨蛋場館興建營運計畫前置作業1300萬元、電動大客車新闢路線補助5億6738萬餘元、改善高中學校實作環境1億1742萬6000元及台中市公有零售市場耐震能力詳細評估計畫3840萬2000元等項目。

民進黨市議員江肇國、陳淑華、邱素貞、李天生等人說，盧秀燕選前大開支票，大力宣傳65歲以上老人健保補助政見，如今追加預算根本不足以兌現政見承諾，置18萬老人於失望中。盧市府應針對選後政策轉彎、政見跳票的騙票行為，鄭重向這18萬長輩說明並且道歉。

盧秀燕說，她競選承諾的「恢復老人健保」一直都是恢復前市長胡志強時代的政策，即針對65歲以上且所得稅率5％以下長者。經議員們討論後，由議長張清照宣布108年度台中市第一次追加（減）預算通過一讀會，將送各委員會依法審查。

(中時 )