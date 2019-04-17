長榮航空、桃園市空服員職業工會17日進行第3次勞資爭議調解，但雙方未達成共識。工會會員代表林昱嘉表示，將在19日開會員大會，和其他幹部開會討論下一步行動，也不排除罷工。

長榮航空、桃園市空服員職業工會從早上9時30分進行調解，雙方進行5小時的協商後，因為無法達成共識，調解不成立。林昱嘉表示，原本第2次調解不成立後，就沒有打算進行第3次調解。但資方代表當時回應，他們很有誠意，會再爭取更多空間，才會進行第3次調解，但過程卻和第2次沒什麼差別。

林昱嘉也說，將在19日開會員大會，和其他幹部決定後續行動方向，並擇期公布。有媒體詢問可能罷工嗎？林昱嘉則說，「不排除」。

對此長榮航空人事室副協理許平表示，很遺憾調解不成立，呼籲工會，能夠保持開放的態度，跟公司進一步的協商。桃園市勞動局勞資關係科長張哲航表示，呼籲勞資雙方仍應持續理性溝通，共同尋求解決方案；也請長榮航空公司理解工會所提訴求，給予妥善的回應。

(中時 )