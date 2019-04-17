鴻海董事長郭台銘昨拋出震撼彈，坦言這兩日將決定是否參選2020總統；而國民黨今則在中常會結束後，由黨主席吳敦義親授郭台銘榮譽狀，表彰其愛黨情懷與貢獻。郭台銘隨後致詞宣布，願意參加國民黨2020總統初選，不願接受徵召，「如果選上，我代表國民黨參加2020角逐；若選不上，表示我努力不夠，我一定接受、盡全力支持黨初選制度產生的候選人」。

郭台銘自稱「50年的黨員郭台銘」，很高興接受由黨頒予榮譽狀，並表示和平、安定、經濟、未來等8字是自己信仰的價值，「不管我將來是企業家，或還有其他可能性，且這可能性非常大」。

他接著說，身為黨員，要與主席、黨中央一同找回3樣東西，分別為「國民黨黨魂」「當國民黨人的榮譽」以及「國民黨失去的年輕人」。他也提出三點建議，首先，當黨員或中常委，是責任、擔當，不是來發財的；第二，人民利益永遠大於黨的利益；第三，必須創造讓年輕人有希望的環境。

郭台銘進一步說，在黨魂部分，國民黨必須建立黨的初選制度，像是要推出怎樣的總統候選人，一個能公開、接地氣的初選制度，能建立國民黨將來典範，「我願意參加初選，不願意接受徵召」；若選上，就代表國民黨參加2020角逐，反之若選不上則代表努力不夠，一定會接受、盡全力支持黨初選制度產生的後選人。

他並呼籲，一個公平、公正、透明、接地氣的公開制度，是建立國民黨「黨」的信用、黨魂第一步。

(中時 )