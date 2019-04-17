蔡英文總統今日上午前往澎湖縣馬公空軍基地慰勉空軍天駒部隊，根據軍聞社報導，蔡總統首先慰勉警戒室任務人員，隨後前往會議室，向空軍天駒部隊官兵精神講話，總統指出，這陣子因為對岸機艦齊出，不斷在周邊區域活動，嚴重干擾了區域和平穩定的現狀，這些軍事活動，不僅讓周邊各國憂慮，飛行員們也經常必須緊急升空應對，我要跟大家說，「大家辛苦了。」
要求飛行員們在敵機越過中線時，要第一時間強勢驅離的蔡總統，除了關心飛行員們承受的壓力外，也特別強調，「不害怕壓力，就是國軍的能耐，臺灣人民的安全要有所保障，就是要靠各位守護臺灣的天空。」
蔡總統指出，幾天前，美國宣布新的對臺軍售方案，讓我國飛行員持續在「路克空軍基地」進行訓練，未來我們會有更多空軍弟兄姐妹，投入合作訓練當中，他們回到臺灣之後，也會為空軍的整體戰訓，帶來更多新的知識和刺激，強化我們整體作戰的戰力。
(中時 )
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