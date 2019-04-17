天氣越來越熱，民眾用電量也隨之增加，為保障今年夏天供電無虞，台電公司台中區處處長郭芳楠率領「節電服務團」拜訪台水公司第四區處，介紹台電提出的「需量競價措施」，獲得台水響應，承諾將於供電吃緊時配合省電、並將電力回售給台電，達到節能省碳。

郭芳楠指出，台電去年12月在各縣市區營業處成立「節電服務團」，藉由具電務專長的人員協助發掘節電潛力，台電並推出「需量競價措施」，鼓勵用電大戶將高用電時間從尖峰移轉至離峰，並與台電簽訂契約，能在用電需求量大時抑低用電量，即能獲得電費扣減。

除了能配合省電、取得電費扣減，簽訂合約的大用電戶並可於前一天提出報價，隔天若台電供電量需求大時，此大用電戶還可將省下的電量賣回台電，不但節省開支，也可節能省碳。

台水第四區處表示，台電為節省電力推出的「需量競價」措施可在不影響企業產能下，達到節電目的，對電力供需平衡有很大助益，台水身為用電大戶、又是國營事業，決定率先響應此措施。

(中時 )