台中一名車主投訴，他將車子停在台中轉運站旁的公有停車場，明明入口處大大載明當日最高上限150元，停了2天後來取車，帳單的費用竟高達1890元，與原本預期的300多塊暴增6倍，才發現「當日最高150元」只限現金繳費，讓他氣炸、覺得被騙了。

ETtoday報導，此公有停車場的入口處看板寫著「當日最高150元」，卻暗藏2個陷阱：在價格下方多了一條字「現金優惠價」，字體小到要下車近看才看得清楚；且在150元看板的側面，貼著一張紅色公告，「本停車場『當日最高優惠為現金付款』繳費優惠活動，票證（悠遊卡、一卡通等）不適用此方案」，不去細讀真的很難發現有這規定。

對此，台中市政府停車管理處長張應當表示，交通部已函文解釋收費價格屬於市場機制，不該設限，近日市府會發文要求業者放大字體、貼在醒目處，但也只能道德勸說，沒有強制力。因此消費者還是在停車前睜大眼睛、下車看清楚，才不會被當成肥羊宰。

(中時電子報)