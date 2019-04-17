彰化線西鄉某鄉民代表經營仲介外勞，竟對印尼女看護伸出魔爪，藉故帶到旅館，再下藥性侵後分配到雇主家，事後住隔壁同鄉女看護，發現女移工精神恍惚，女移工說出被仲介下藥全身剝光，女同鄉透過自己的仲介公司，通報彰化縣政府勞工處，警方已經介入調查。

印尼籍女看護工到台灣不到2星期，隔壁同鄉女看護發現她一直精神恍惚，關心詢問之餘才嚇一跳竟有這種事情，緊急向自己的仲介公司聯繫，女看護工認為不能隱忍，16日下午通報彰化縣政府勞工處。

初步調查，被爆性侵鄉代兼營仲介外勞，利用職務之便，涉嫌下藥性侵，被害女移工報案，透過翻譯指出，喝了「他」給的飲料後就昏迷，醒來已經「全身被脫光光」，一定發生了什麼事，卻完全都不知道。

勞工處副處長何俊昇表示，警方介入偵查，若真的下藥迷姦一事屬實，將以違反《就業服務法》30萬元至150萬元以下罰鍰，甚至勒令停業處分。

和美警分局表示，全案已經進入偵查階段，對於案情在偵查不公開的情況下，沒有對外說明。

(中時 )