北市2016年起推出家戶節水到府服務，直接到用戶家中協助檢視水表、馬桶查漏，裝設省水龍頭，2018年服務家戶數8140件，查到用戶家馬桶漏水比例為10.1％，平均每期漏掉28度的水，1年就流掉1700萬噸的水，相當於全市半個月的用水量。

為推動全民檢查馬桶漏水，北水處結合了國內馬桶業者和成欣業及電光企業，提供北市馬桶舊換新及維修優惠，活動期間為半年（4月19日至10月31日止）。

台北自來水事業處每年會收到1.6萬件用戶陳情，最大問題來自水量暴增，北水處說明，過去服務只幫民眾看水表有無問題，無法真正解決問題，自2016年7月起，北水處推出節水到府服務，除了幫民眾檢查馬桶漏水，還會看水閥狀況、加裝省水龍頭，並做水質檢驗，即時處理後，用戶每年節省61.3萬噸，換算每戶每年可省下552元水費，民眾均反映良好。

北水處表示，北市雖然工商業繁榮，但家庭用水仍為最大宗，占總用水量60％，同時依經濟部水利署統計，家庭用水比例最多者為馬桶沖廁占27％。

北水處提醒，由於民眾多半不容易察覺到馬桶漏水，對於易缺水的台灣環境更是雪上加霜，網站上也有提供如何檢查馬桶是否漏水的教學影片，民眾可跟著影片做、簡單易學，及早發現把漏掉的水找回來，看緊自己的荷包、也降低缺水的危機。

(中時 )