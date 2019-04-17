徐姓男子前年透過網路直播節目，結識陳姓女主播，並在虛擬世界內贈送愛心、禮物，徐自認為陳是自己的女友，沒想到去年5月開始，直播主避不見面，氣得徐打電話騷擾、住家站崗，還傳訊「要把我當神經病，你說神經病會做什麼事情！」士林地院審結，認已造成直播主心生畏懼，依強制未遂罪判處拘役30日，得易科罰金3萬，可上訴。

徐辯稱，行為並不是要恐嚇直播主，2人是男女朋友發生口角衝突，因直播主避不見面，才會傳訊、打電話，並沒有強迫的意思。

但陳女提出對話截圖內容作為證據「上次喝醉我們發生的事，通通放到網路上，我絕對會讓你紅起來」、「還是你想看照片跟影片，我會讓你網路爆紅，去哪裡我都會盯著你」、「有空回去找你爸媽吃個飯吧」、「要把我當成神經病，我就去精神鑑定，你說神經病會做什麼！」

陳女偵訊時說，覺得這些東西放到網路上會對名譽造成損傷，並且覺得很害怕，不敢在晚上的時候回家。

判決指出，縱使被告在主觀上並無殺害或傷害陳女的意思，但行為已經達到恐嚇、脅迫，雖然始終沒見到陳女，仍屬於未遂犯，依強制未遂罪判處拘役30日，得易科罰金。

(中時 )