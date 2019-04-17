一名陳姓男子提起離婚訴訟，法院判離，林姓妻子原本提起上訴，卻又火速撤回，讓離婚生效，背後原因是她懷了小王的孩子。陳男知情後超級火大，再提通姦告訴。不過新竹檢方認為，無法斷定林女是在婚姻存續期間受孕，因此不起訴處分。

陳男指控，他與林女在2017年8月間仍是有夫之婦，張男明知林女是有夫之婦，兩人竟通姦還在去年4月產子，控告二人妨害家庭。據自由報導，高等法院2017年8月判准陳、林離婚，林女原本不服上訴，卻在8月24日撤回上訴，讓離婚判決確定，婚姻關係當日消滅。

檢察官調查林女懷孕日期，婦產科醫師回覆，根據林女陳述最後一次月經結束時間判斷，受孕日期在2017年8月24日後的機率「相對較低」。不過林女堅稱是撤回上訴後才與張男嘿咻，跟醫生陳述的月經結束時間，是「憑印象講的」。

檢方採信林女說法，認為僅是機率相對低而已，難以確認林女懷孕期間一定是在婚姻存續中，故認為二人妨害婚姻罪嫌不足，不起訴。

(中時電子報)