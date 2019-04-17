新竹市政府舉辦「藝桐去郊遊」主題活動，推出3條「桐花小旅行」路線，帶領民眾探索竹市客庄。（莊旻靜攝）

新竹市長林智堅17日在「藝桐去郊遊」活動記者會中，一探水源社區在地的田園風光。（莊旻靜攝）

新竹市政府將在4月26日起至5月12日間，舉辦，「藝桐去郊遊」主題活動，將開闢3條桐花小旅行路線，還有客家音樂與藝文饗宴，邀請民眾走入新竹市的客庄，體驗濃厚的客家風情。

新竹市長林智堅表示，新竹市人口組成多元，市民有3分之1為客家人，市府過去成立客家事務科，隸屬文化局，為推動客家文化、活動而努力。「藝桐去郊遊」活動記者會在竹軒草塘舉辦，典雅三合院建築也讓林智堅回憶起他的童年生活，他也體驗秘境茶席，一探水源社區在地的田園風光。

文化局長黃竫蕙表示，外地人對新竹印象就是科學園區，不過在園區後山的瘋空社區，仍保有傳統農村樣貌，還有百年樟樹、伯公廟，新竹市最南端的茄苳、中南隘，則有客家人拓墾足跡。「桐花小旅行」請文史工作者、社區達人帶路，帶領民眾探索新竹市的客庄底蘊。

「桐花小旅行」4月18日上午10點開放報名，共有3條路線、9梯次，共計240個名額。路線包含「茄冬自行車線」，走訪香山古道、梯田，還有體驗農家樂趣及客家私房料理；「南隘巴士線」則探訪香山火車站、江屋濟陽堂及境福宮、體驗碾米及竹編手作；「風空水源巴士線」則探索金山面、風空傳統聚落等。

為鼓勵民眾踏青，4月27日起連續3個周末，分別在十八尖山博愛街口、南隘國小舉辦3場藝文活動。首場由黃子軒及牛欄河劇團，帶來環境劇場「尋下雪的樹」；接續則有著名客家音樂創作人陳永淘與南隘國小學童合作，5月4日在學校舉辦「桐趣新竹」。而5月12日母親節當天，還有黃子軒、曾仲瑋及黃宇寒等人，演出「桐花客青音樂會」。每場藝文活動均可集點兌換小禮物，活動資訊可上新竹市客家會館臉書瀏覽，或撥打文化局03-5327170洽詢。

(中時 )