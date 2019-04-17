台中市22歲蔡姓廚師日前深夜將車子停於停車場內，因怠速許久，台中市警局保安大隊第二中隊員警入停車場發現上前關心，蔡男搖下車窗，一股K味竄出，經員警盤查，車內K他命及含安非他命成分的「瑪莉歐毒紅茶包」遭查獲，警依違反毒品危害防制條例將蔡男移送。

警方指出，當時於北屯區中平路上一處停車場時，發現一輛自小客引擎未熄火且大燈未開，隱約中車內有人影晃動，一度擔心有人在車內企圖尋短，並上前敲車窗關心，坐在駕駛座的蔡男見狀搖下車窗表示，沒有輕生念頭，但警方聞到車內傳出陣陣濃臭K味直覺有異。

查毒老經驗的員警，鷹眼掃描蔡男車內，發現儀表板上有一個K盤，進一步查獲5包K他命，另有安非他命成分的毒紅茶包10包（重143．77公克）帶回偵辦；蔡男向警方供稱，因工作多收入少，藉由毒品紓壓，坦承吸毒，警方對蔡男說詞存疑，將擴大循線溯源追查毒品來源。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )