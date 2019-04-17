如何能呈現「青春」的意涵？修平科技大學數位媒體設計系第12屆畢業展，以「青春易流」為主題，邀學生揮灑創意、顛覆傳統，其中，學生徐惠蕙等5人以「月老事務所」傳遞「幸福來的措手不及」之感，奪下實務專題競賽冠軍。

以動畫呈現的「月老事務所」是由徐惠蕙、陳佳欣、吳芳妤、葉欣瑜及尤映涵5名學生共同發想及創作，她們說，許多事情在冥冥中已命中注定、人們卻都不知曉，這時，就需要月老在背後偷偷的推你一把，讓人與人在經過重重困難後相遇並認識，充分體會到幸福感。

除「月老事務所」展現學生對青春時期的生活體會，奪下畢業展冠軍，另有17組動畫作品即日起在修平科大行政大樓展出，各自以學生們對「青春」的體悟、顛覆創意做呈現。

修平科大校長鄧作樑指出，藉由作品中的創意與巧思，可發現學生們不眠不休努力設計的用心，令人動容，也藉由畢業展未他們大學生涯留下美好回憶。

(中時 )