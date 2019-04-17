銀色賓士內起出一把西瓜刀。（張亦惠翻攝）

嘉義縣東石漁人碼頭今晨被發現兩輛車落水，駕駛不見蹤影，初步研判與凌晨苗栗槍擊案有關。（張亦惠翻攝）

嘉義縣東石漁人碼頭今晨被發現兩輛車落水，駕駛不見蹤影，在黑色車輛內發現槍枝、子彈數發及毒品磅秤，銀色車內則有一把西瓜刀，第四岸巡隊初步過濾監視港區監視器發現，凌晨有3輛車快速駛入漁港，初步研判是在他處犯案後，到漁港將2輛車推入水後搭車離去。

17日早上有民眾發現港區內有一輛汽車落海，海巡署中部分署第四岸巡隊東石安檢所安檢人員通報嘉義縣消防局，將黑色自小客車吊掛上岸後，搜救人員於搜救過程中又發現另一輛落水車輛，目前兩輛落水車輛都已吊掛上岸，車內皆無人。

黑色自小客車內有槍枝及子彈數發。（張亦惠翻攝）

黑色自小客車車頭毀損。（張亦惠翻攝）

黑色自小客車被吊掛起時，車頭損壞且是打空檔、兩側車窗開啟狀態，警方在上查獲手槍及子彈數發、毒品磅秤，救難人員打撈時又有防彈衣及疑似裝毒品的夾鏈袋；吊起第2輛銀色賓士時，車尾有撞擊痕跡，車上也有一把西瓜刀。調閱附近監視器發現，凌晨0點多時，有與落水的兩輛車相似車輛經過，後面還跟著另一輛車。

警方初步研判，懷疑可能是用黑色轎車將銀色賓士撞入漁港後，再將黑色轎車打空檔推入水中，隨即搭乘第3輛車離開，認為此案可能跟昨天晚上發生在苗栗國道3號143.6公里處的槍擊案有關，目前正深入追查中。

(中時 )